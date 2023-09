Vuelta 2023: Kuss vince la 6^ tappa. Martinez im maglia Rossa

La sesta tappa della Vuelta 2023 va a Sepp Kuss.

L’americano della Jumbo-Visma taglia per primo il traguardo di Pico del Buitre anticipando Lenny Martinez (Groupama-FDJ) e Romain Bardet (DSM-Firmenich). Il primo dei due francesi sul traguardo si prende anche la maglia rossa, diventando il nuovo leader della classifica generale davanti proprio al vincitore di giornata. Più staccati Remco Evenepoel, Enric Mas e Jonas Vingegaard.

In classifica generale Martinez (Groupama-FDJ) è in testa con 8″ di vantaggio su Sepp Kuss (Jumbo-Visma) e 51″ s su Marc Soler. Evenoepoel è a +2’47”, con Mas a +2’50”, Vingegaard a +2’52” e Roglic a +2’58”. Venerdì è in programma la settima frazione, i 201 km della Utiel-Oliva: percorso pianeggiante che, sorprese a parte, non dovrebbe stravolgere i nuovi equilibri emersi sul Pico del Buitre.