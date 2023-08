Ternana- Cremonese 0-1 , decide Coda

(di Stefano Giovagnoli) – CODA FA ANCORA LA DIFFERENZA “PUNENDO” NUOVAMENTE LA TERNANA COME AVEVA FATTOLO SCORSO ANNO CON LA MAGLIA DEL GENOA. UN TOCCO SOTTOPORTA DELL’ATTACCANTE FA “VOLARE” 1 A 0 LA CREMONESE AL “LIBERATI”. LA TERNANA NON SFIGURA NEANCHE QUESTA VOLTA, MA E’ ANCORA A SECCO DI VITTORIE E DI PUNTI. DOMENICA POMERIGGIO C’E’ IL BARI

Ternana ancora a zero punti. Con la Cremonese è arrivata la terza sconfitta su altrettanti incontri disputati. Ha deciso ancora Coda come in altre circostanze, tanto che il “Liberati” sembra proprio portargli fortuna sia se giochi con la maglia grigiorossa o quella rossoblu del Genoa come l’anno passato.

I lombardi di Ballardini hanno vinto 1 a 0 segnando in inferiorità numerica, ma la Ternana ha ancora ben figurato, l’impegno non è mancato malgrado la sconfitta.

Per la partita con la Cremonese, l’allenatore della Ternana Cristiano Lucarelli ha applicato un po’ di turn over in alcuni uomini per gestire le forze in vista del secondo impegno casalingo, che vedrà opposta la squadra domenica al Bari.

Confermato Iannarilli in porta con Celli da una parte e Casasola dall’altra esterni “alti”, mentre la difesa a tre era composta da Capuano, Mantovani e Diakite’.

Passiamo a centrocampo con l’esordio in mediana dell’ex Perugia Luperini a fare da “cerniera” insieme a Lobojko e Favasuli quest’ultimo, sempre molto bravo

nei recuperi difensivi con Falletti a supportare la punta centrale Favilli.

L’impostazione della Cremonese è quella di avere un Vasquez molto vicino all’attaccante Coda, Zanimacchia ed Abrego, invece, sono sistemati più larghi sulle fasce laterali. I lombardi si affidano a Coda punto di riferimento offensivo e uomo più pericoloso in un primo tempo quando è stato abile a sfruttare due colpi di testa. Infatti i grigiorossi hanno spinto un po’ di più e sono riusciti a creare pericolo al 13’ con un colpo di testa proprio di Coda alto sopra la traversa.

L’attaccante ci ha riprovato al 14’ con lo stacco aereo sul cross di Sernicola.

Il ritmo della partita è stato basso ed ha, comunque, evidenziato una Ternana, che ha saputo “tenere il campo” riuscendo ad arginare la manovra avversaria anche se in attacco non si è vista molto se non per una incursione di Casasola.

Un po’ di vivacità in più ad una decina di minuti dalla fine del primo tempo.

Al 35’ un bel sinistro di Casasola della Ternana è andato fuori alla destra di Saar.

Prima una conclusione grigiorossa di Pickel dalla distanza si è persa alta sopra la traversa, al 38’ la Cremonese è stata pericolosa con un tiro dal limite dell’area, che è stato deviato, ma Iannarilli si è fatto trovare attento alla parata a terra.

La Ternana, dal canto suo, esce dal “guscio” quando può e lo fa con una buona determinazione insieme a tutto il sacrificio della difesa ad iniziare da Favasuli, che ha confermato tutta la sua duttilità, come già detto, nel recuperare palloni.

All’inizio del secondo tempo Lucarelli ha scelto la “carta” Raimondo per sostituire Favilli, ma è stata la Cremonese che è partita forte creandosi una occasione con il “solito” Coda, che il portiere della Ternana Iannarilli ha fermato in angolo.

La reazione delle “fare” è stata brillante quando, all’ottavo, Falletti ha chiamato il neo entrato Raimondo al tiro forte sul primo palo, che il portiere della Cremonese Saar è riuscito a deviare con prontezza in calcio d’angolo.

Contropiede della Cremonese, forse viziato da un fallo su Favasuli, che ha portato gli ospiti ad una colossale palla goal al 12’ non sfruttata da Coda sull’assist di Zanimacchia. Iannarilli è stato bravo a “coprire lo specchio”.

Al 17’ un fallo sulla trequarti campo in attacco della Ternana di Ravanelli ai danni di Falletti è costata la seconda ammonizione al difensore centrale grigiorosso.

Cremonese in dieci uomini ed, in inferiorità numerica, ma è riuscita a trovare il goal quello che le ha permesso di vincere di misura la partita.

Al 20’ miracolo di Iannarilli su un colpo di testa di Lokoshvili da distanza ravvicinata, ma il portiere rossoverde è stato superlativo alla parata senza potere, però, fare nulla sul tap inn di Coda e goal dell’attaccante, poi, convalidato dal Var.

Corrado per la Ternana ha “suonato la carica” al 27’ ed ha colpito la traversa.

Una conclusione al 29’ di Mantovani è stata deviata ed il portiere della Cremonese ci ha “messo una pezza” infrangendo le velleità della Ternana.

La squadra rossoverde ha avuto il merito, di provarci fino alla fine dimostrando di avere iniziativa mostrando impegno nonostante il momento avverso nei risultati.

Lucarelli le ha provate proprio di tutte nel modulo e negli uomini alla ricerca del goal, del risultato e dei primi punti per la classifica.

Il sinistro di Dionisi ha “scaldato le mani” a Saar non trovando il “sette” per l’opposizione del portiere, che ha deviato anche la “botta” di Favasuli e domenica al “Liberati” arriva alle 18 e 30 la “corazzata” Bari.

Il tabellino

TERNANA-CREMONESE 0-1

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Diakité (67′ Corrado), Capuano, Mantovani; Casasola (83′ Distefano), Favasuli, Labojko (78′ Phyythia), Luperini (67′ Dionisi), Celli; Falletti, Favilli (46′ Raimondo). A disp.: Brazao, Sorensen, Proietti, Lucchesi, Travaglini, Pyyhtïa, Marginean. All.: Cristiano Lucarelli

CREMONESE (4-3-3): Sarr; Ghiglione, Ravanelli, Lochoshvili, Sernicola; Pickel, Castagnetti (87′ Bertolacci), Abrego (61′ Collocolo); Zanimacchia (64′ Bianchetti), Coda (87′ Tsadjout), Vazquez. A disp.: Saro, Jungdal, Sekulov, Ciofani, Buonaiuto, Afena-Gyan, Quagliata, Milanese. All.: Davide Ballardin

ARBITRO: Sig. Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo (Assistenti: Sig. Vittorio Di Gioia di Nola e il Sig. Marco Belsanti di Bari. Quarto uomo: Sig. Lorenzo Maccarini di Arezzo. Var: Sig. Gianpiero Miele di Nola. A-Var: Luigi Nasca di Bari)

RETE: 66′ Coda

AMMONITI: Ravanelli (C), Castagnetti (C), Diakité (T)

ESPULSI: al 62′ Ravanelli (C)