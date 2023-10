Napoli-Milan 2-2. Ai due squilli di Giroud ridpondono Politano e Raspadori

Grande match al Maradona nel posticipo della 10^ giornata Serie A:

Nel primo tempo ,domìnio assoluto dei Rossoneri con doppio vantaggio grazie a Giroud: (22′ e 31′) con du colpi di testa: la prima rete su cross di Pulisic. Il Napoli risponde con Politano che spreca sul cross di Kvaratskhelia. Al 31′ Mario Rui commette un errore madornale in fase di costruzione. Il portoghese perde un pallone sulla corsia di sinistra e avvia la ripartenza rossonera, col cross di Calabria e il tocco vincente di Giroud per il 2-0 . Il Napoli rischia ancoira di capitolare su tiro di Theo hernandez meret salva con l’aiuto della base del palo. Nel fibnale el finale di tempo, Reijnders e Musah sfiorano il tris. L’avvio della ripresa è scandito dai cambi.

Ne fa tre Garcia, stravolgendo il suo Napoli e rendendolo iperoffensivo: fuori Rui, Rrahmani ed Elmas, dentro Olivera, Ostigård e Simeone per un 4-2-3-1 con Raspadori dietro il ‘Cholito’ .

Pioli invece perde Pulisic per una contrattura e lo rimpiazza con Luka Romero, Il Milan rispetto al primo tempo è meno aggressivo e pecca in qualità del gioco .

Il iNapoli trova i giusti equilibri e vola trasportato dal pubblico presente. Al 50′: Di Lorenzo aziona Politano, che salta Pellegrino e di sinsitro di infilq Maignan con un potente tiro a giro.

Kvaratskhelia sfiora il 2-2, che arriva al 63′: lo firma Raspadori su punizione. Risponde il Milan con Leao, che impegna Meret. Esce Pellegrino problemi: Theo Hernandez scala così a centrale per gli ultimi minuti. Il Napoli perde Natan, espulso all’88’ per doppia ammonizione , fallo su Luka Romero. Il recupero è emozionante: prima Calabria sfiora il vantaggio rossonero, ol colpo di testa termina sill’esterno della rete, risponde Kwara , il tiro del georgiano è respinto con i piedi da Maignan.

IL TABELLINO

NAPOLI-MILAN 2-2

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani (1′ st Ostigård), Natan, Mario Rui (1′ st Olivera); Elmas (1′ st Simeone), Lobotka, Zieliński (32′ st Anguissa); Politano (38′ st Zanoli), Raspadori, Kvaratskhelia. All. Garcia. A disposizione: Contini, Gollini, Demme, Zerbin, Cajuste, Lindstrøm, D’Avino, Gaetano

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu (19′ Pellegrino [42′ st Florenzi]), Theo Hernández; Reijnders, Krunić, Musah; Pulisic (1′ st Romero), Giroud (35′ st Jovic), Leão (35′ Okafor). All. Pioli. A disposizione: Nava, Mirante, Adli, Pobega, Bartesaghi

Arbitro: Orsato

Marcatori: 22′ e 31′ Giroud (M), 5′ st Politano (N), 18′ st Raspadori (N)

Ammoniti: Reijnders (M), Romero (M), Di Lorenzo (N), Musah (M), Zanoli (N)

Espulsi: Natan (N) al 43′ st per doppia ammonizione