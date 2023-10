Inter – Roma 1-0. decide Thuram

Nella 10a giornata della Serie A l’Inter, sconfigge 1-0 la Roma.

Primom tempo con Sommer spettatore non pagante, mentre l’Inter sfiora il vantaggio in un paio di occasioni. nLa superirorità è netta con Lukaku (il belga fischiatissimo ogni tocco della palla) , sempre anticipato dalla difesa nerazzurra. L’Inter mantiene il controllo del match con i giallorossi che non riescono mai a ripartire in contropiede. Nella rirpesa il copione non cambia. Unica occasione per la Roma periclolosa con Cristante , il colpo di testa ravvicinato respinto dal riflesso felino di Sommer. All’80’ l’Inter va in gol con Thuram , il francese sfrutta il cross di Di Marco. Due traverse nerazzurre con Calhanoglu e Carlos Augusto. Inzaghi resta in testa con 25 punti, rispedendo a -2 la Juve.

IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard (1′ st Darmian), Acerbi, Bastoni; Dumfries (39′ st de Vrij), Barella, Calhanoglu (29′ st Asllani), Mkhitaryan (29′ st Frattesi), Dimarco (36′ st Carlos Augusto); Lautaro, Thuram. All. S. Inzaghi. A disposizione: Di Gennaro, Audero, Sensi, Klaassen, Bisseck, Agoumé, Sanchez

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes (43′ st Azmoun), Bove (39′ st Aouar), Zalewski (29′ st Celik); Lukaku, El Shaarawy (39′ st Belotti). All. Mourinho (squalificato, in panchina Foti). A disposizione: Boer, Svilar, Karsdorp, Pagano, Pisilli, Cherubini, Joao Costa, D’Alessio

Arbitro: Maresca

Marcatore: 35′ st Thuram (I)

Ammoniti: Mancini (R), Pavard (I), N’Dicka (R), Paredes (R), Calhanoglu (I), Bastoni (I), Cristante (R)