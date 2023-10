Gran Premio del Messico:Verstappen firma il suo 50° successo

Max Verstappen vince il Gran Premio del Messico gara caratterizzata da due partenze imposte dalla riparazione delle barriere danneggiate dalla monoposto di Kevin Magnussen .

Max Verstappen vince il GP Messico davanti a Lewis Hamilton. La Ferrari chiude con Leclerc 3° e Sainz 4° in una gara in cui le rosse sono state penalizzate da incidenti (con il monegasco scontratosi con Sergio Perez al via) e una bandiera rossa che ha vanificato il vantaggio di gomme rispetto all’olandese della Red Bull e al britannico della Mercedes.

Norris strappa di forza la sesta posizione a Ricciardo (giro 60 di 71) e a tre giri dal fine infila allo stesso modo anche Russell. Verstappen centra il cinquantunesimo successo della sua carriera davanti a Hamilton (che si aggiudica il giro più veloce della gara e il relativo punto-bonus), Leclerc, Sainz, Norris, Russell e Ricciardo. Oscar Piastri, Alexander Albon e Esteban Ocon completano top ten e zona-punti.

L’ordine d’arrivo della gara

Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing) Lewis HAMILTON (Mercedes) +13.875 Charles LECLERC (Ferrari) +23.124 Carlos SAINZ (Ferrari) +27.154 Lando NORRIS (McLaren) +33.266 George RUSSELL (Mercedes) +41.020 Daniel RICCIARDO (AlphaTauri) +41.570 Oscar PIASTRI (McLaren) +43.104 Alexander ALBON (Williams) +48.573 Esteban OCON (Alpine) +62.879

La classifica piloti della F1 2023 dopo il GP del Messico

Max Verstappen (Red Bull) 491 punti Sergio Perez (Red Bull) 240 Lewis Hamilton (Mercedes) 220 Fernando Alonso (Aston Martin) 183 Carlos Sainz (Ferrari) 183 Lando Norris (McLaren) 169 Charles Leclerc (Ferrari) 166 George Russell (Mercedes) 151 Oscar Piastri (McLaren) 87 Pierre Gasly (Alpine) 56

La classifica costruttori della Formula 1 2023