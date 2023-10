Basket Serie A: I risultati

La quinta giornata della Serie A di basket non sorride a Milano, che esce sconfitta dal confronto contro Pesaro con il punteggio di 82-90. Venezia non fallisce nemmeno contro Varese: 102-88 e quinto successo. Cremona vince dopo una rimonta incredibile in casa di Scafati: all’intervallo i lombardi erano sotto 53-35 e hanno vinto all’overtime 112-122. Ok anche Pistoia, 72-78 in casa di Brindisi, e Reggio Emilia (90-83 su Treviso).

I Risultati

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO 82-90

GIVOVA SCAFATI-VANOLI CREMONA 112-122

HAPPY CASA BRINDISI-ESTRA PISTOIA 72-78

UMANA REYER VENEZIA-OPENJOBMETIS VARESE 102-88

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-NUTRIBULLET TREVISO 90-83