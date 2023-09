Jorge Martin ha dominato la Sprint Race del Gran Premio del Giappone corsa a Motegi, 14esima tappa della MotoGP 2023.

Terza vittoria cobnsecutiva del pilota del Team Pramac Ducati in una gara “, la qSprin Race . Lo spagnolo riduce ulteriormente la leadeship in classifica a soli 8 punti da Pecco Bagnaia classificatosi in terza posizione il campione del mondo nel finale è riuscito ad agguantare il podio passando in staccata l’ex team-mate Jack Miller, ora in KTM.

