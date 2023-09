Il Napoli si ritrova e festggia la vittoria contro il Lecce al via del Mare . 4-0 a favore dei partenopei di Garcia nell’antivpo della setiiam giornata Serie A.Foto la prima rete di Ostigard.

iTutto perfetto in casa azzurra : minutaggi , in vista della sfoida Champions contro il real madrid. Dal prino minuto in campo Simeone , Osimhen parte dalla panchina. I campioni d’Italia passano in vantaggio nel primo tempo con un colpo di testa di Ostigard, su calcio di punzione di Kvaratskelia, il norvegese al primo gol con la maglia azzurra. nella rirpesa entra Osimhen al posto di Simeone (ammonito) , il nigeriano raddoppia su con un bel copo di testa su cross di Kvaratskelia.

Nel finale il Napli realizza il tris con Gaetano, il giovane ex Cremonese , bravo a calciare di potenza la palla dove Falcone non può arrivarci . Chiude e cala il poker Politano . su calcio do rigore.Gli azzurri salgono a 14 punti e si portano a ridosso di Inter e Milan. Il Lecce, fermo a quota 11, perde l’imbattibilità casalinga e subisce il secondo ko di fila dopo quello di Torino con la Juve.

IL TABELLINO

LECCE-NAPOLI 0-4

LECCE (4-3-3): Falcone 6; Gendrey 5, Baschirotto 5, Pongracic 5, Gallo 5,5 (16′ st’ Dorgu 6); Rafia 6 (16′ st’ Oudin 5,5), Ramadani 5, Blin 5 (16′ st’ Gonzalez 5,5); Almqvist 6 (37′ st’ Corfitzen sv), Krstovic 6, Strefezza 5,5 (26′ st’ Piccoli 5,5). A disp.: Samooja, Brancolini, Touba, Venuti, Litkowski, Sansone, , Burnete, Berisha. All. D’Aversa

NAPOLI (4-3-3): Meret 6, Di Lorenzo 6, Ostigard 7, Natan 6,5, Olivera 6, Anguissa 7, Lobotka 6 (30′ st’ Cajuste 6), Zielinski 6,5 (38′ st’ Gaetano 7), Lindstrom 6 (13′ st’ Politano 6,5), Simeone 6 (1′ st’ Osimhen 7), Kvaratskhelia 6,5 (13′ st’ Raspadori 6). A disp.: Contini, Idasiak, D’Avino, Zanoli, Mario Rui, Elmas, Demme, Zerbin. All. Garcia

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 16′ Ostigard (N), 6′ st’ Osimhen (N), 43′ st’ Gaetano (N), 49′ st’ rig. Politano (N)

Ammoniti: Simeone (N), Kvaratskhelia (N), Gallo (L), Ramadani (L), Gonzalez (L)



Note: Ammonito l’allenatore del Lecce, Roberto D’Aversa, per proteste.