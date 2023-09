Italrugby travolta dalla Nuova Zelanda 96-17

Pesante sconfitta dell’Italia Mondiale di rugby viene travolta dalla Nuova Zelanda. A Lione, finisce 96-17 per gli All Blacks, che dominano e ipotecano il successo già nel primo tempo. Per gli azzurri di Crowley solo due mete, realizzate da Capuozzo e Ioane. Adesso, servirà l’impresa contro la Francia padrona di casa il prossimo 6 ottobre per centrare una miracolosa qualificazione ai quarti di finale.

Gli azzurri chiuderanno il prossimo 6 ottobre il girone e le possibilità di qualificazione non sono svanite, ma di fronte c’è un altro ostacolo complicato da superare: la Francia padrona di casa e al momento prima in classifica con 13 punti a +3 su Italia e Nuova Zelanda. Gli All Blacks, invece, sono chiamati ad ipotecare la qualificazione ai quarti di finale nell’ultima sfida contro l’Uruguay.