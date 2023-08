Us Open: Sinner e Sonego volano al secondo turno

Nel tabellobe femminile Lucia Bronzetti batte la Krejcikova

Jannik Sinner e Lorenzo Sonego volano al secondo turno dopo aver travolto rispettivamente Yannick Hanfmann (6-3, 6-1, 6-1) e Nicolas Moreno De Alboran (6-3, 6-4, 6-2). Il vero capolavoro, però, lo compie Lucia Bronzetti, che si impone con il punteggio di 6-4, 7-6(3) sulla numero 12 della classifica Wta Barbora Krejcikova.

TABELLONE FEMMINILE

La grande prestazione per l’Italia arriva invece dal tabellone femminile: Lucia Bronzetti si impone in due set sulla numero 12 al mondo, Barbora Krejcikova. Match con tante emozioni e tanti rischi per l’italiana, che nel primo set strappa due volte il servizio alla ceca (al terzo e al nono gioco) chiudendo sul 6-4 nonostante perda il turno nel quarto game. Le vere emozioni arrivano però nel secondo: Bronzetti sale subito sul 4-0 e sembra finita, ma Krejcikova trova un triplo break e passa sul 5-4, con la 24enne di Rimini che risponde: si va dunque sul 5-5. Al tie-break, l’italiana è letale: cinque punti di fila le permettono di passare dal 2-3 al definitivo 7-3. Ora, Lucia Bronzetti affronterà la tedesca Lys.