Serie A- arbitri 3^ giormata

Redazione 30 Agosto 2023 Designazioni arbitrali Commenti disabilitati su Serie A- arbitri 3^ giormata

Sono state rese note le designazioni arbitrali per la 3ª giornata di Serie A.

SASSUOLO – HELLAS VERONA Venerdì 01/09 h.18.30

PICCININI

BERCIGLI – DE MEO

IV: CAMPLONE

VAR: DIONISI

AVAR: MERAVIGLIA

ROMA – MILAN Venerdì 01/09 h.20.45

RAPUANO

MELI – ALASSIO

IV:      MASSA

VAR:     IRRATI

AVAR:       DI VUOLO

BOLOGNA – CAGLIARI Sabato 02/09 h.18.30

ORSATO

ROCCA – VECCHI

IV:       GUALTIERI

VAR:      PATERNA

AVAR:       MAZZOLENI

UDINESE – FROSINONE Sabato 02/09 h.18.30

GUIDA

ROSSI C. – RICCI

IV:     VOLPI

VAR:     FABBRI

AVAR:     MIELE

ATALANTA – MONZA     Sabato 02/09 h.20.45

MARCENARO

ZINGARELLI – SCATRAGLI

IV:      PRONTERA

VAR:     DOVERI

AVAR:     SERRA

NAPOLI – LAZIO Sabato 02/09 h.20.45

COLOMBO

MOKHTAR – PALERMO

IV:     MARIANI

VAR:     DI PAOLO

AVAR:      LONGO S.

INTER – FIORENTINA h. 18.30

MARCHETTI

COSTANZO – PASSERI

IV:       SACCHI

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:     PAGANESSI

TORINO – GENOA h. 18.30

CHIFFI

PERETTI – SEVERINO

IV:     SANTORO

VAR:      LA PENNA

AVAR:       MAGGIONI

EMPOLI – JUVENTUS h. 20.45

AYROLDI

ROSSI M. – PERROTTI

IV:       GHERSINI

VAR:      DI MARTINO

AVAR:      DI PAOLO

LECCE – SALERNITANA h. 20.45

MASSIMI (foto)

CARBONE – GIALLATINI

IV:     MINELLI

VAR:     MARINI

AVAR:       GARIGLIO