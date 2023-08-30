Serie A- arbitri 3^ giormata

Sono state rese note le designazioni arbitrali per la 3ª giornata di Serie A.
SASSUOLO – HELLAS VERONA Venerdì 01/09 h.18.30
PICCININI
BERCIGLI – DE MEO
IV: CAMPLONE
VAR: DIONISI
AVAR: MERAVIGLIA
ROMA – MILAN Venerdì 01/09 h.20.45
RAPUANO
MELI – ALASSIO
IV: MASSA
VAR: IRRATI
AVAR: DI VUOLO
BOLOGNA – CAGLIARI Sabato 02/09 h.18.30
ORSATO
ROCCA – VECCHI
IV: GUALTIERI
VAR: PATERNA
AVAR: MAZZOLENI
UDINESE – FROSINONE Sabato 02/09 h.18.30
GUIDA
ROSSI C. – RICCI
IV: VOLPI
VAR: FABBRI
AVAR: MIELE
ATALANTA – MONZA Sabato 02/09 h.20.45
MARCENARO
ZINGARELLI – SCATRAGLI
IV: PRONTERA
VAR: DOVERI
AVAR: SERRA
NAPOLI – LAZIO Sabato 02/09 h.20.45
COLOMBO
MOKHTAR – PALERMO
IV: MARIANI
VAR: DI PAOLO
AVAR: LONGO S.
INTER – FIORENTINA h. 18.30
MARCHETTI
COSTANZO – PASSERI
IV: SACCHI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PAGANESSI
TORINO – GENOA h. 18.30
CHIFFI
PERETTI – SEVERINO
IV: SANTORO
VAR: LA PENNA
AVAR: MAGGIONI
EMPOLI – JUVENTUS h. 20.45
AYROLDI
ROSSI M. – PERROTTI
IV: GHERSINI
VAR: DI MARTINO
AVAR: DI PAOLO
LECCE – SALERNITANA h. 20.45
MASSIMI (foto)
CARBONE – GIALLATINI
IV: MINELLI
VAR: MARINI
AVAR: GARIGLIO