Consiglio di Stato: Perugia in C, Brescia e Lecco in B, Reggina tra i dilettanti

Il onsiglio di Stato ha respinto i ricorsi del Perugia e della Reggina contro la sentenza del Tar del Lazio nel procedimento riguardante l’ammissione del Lecco in Serie B e la riammissione del Brescia nella serie cadetta.

Il Perugia resta quindi di fatto in Serie C, mentre il Lecco è in B. In particolare la società biancorossa contestava la concessione, a suo avviso illegittima, della licenza a prendere parte al campionato di B da parte del Lecco non avendo questo dimostrato entro i termini previsti la disponibilità di uno stadio idoneo alla disputa delle partite di Serie B. Chiarita anche la posizione di Brescia e Reggina: i lombardi tornano ufficialmente in Serie B, niente da fare per i granata che vengono mandati nei dilettanti.