Torino , Juric:”abbiamo vinto una partita tosta”

“E’ stata una partita preparata e interpretata bene. Potevamo gia’ chiuderla nel primo tempo, ma non ci siamo riusciti. Sono comunque molto soddisfatto”. Cosi’ l’allenatore del Torino Ivan Juric commenta a Dazn la vittoria contro il Lecce in campionato.

“Dopo il gol ci siamo sciolti, abbiamo continuato a dominare e l’unico neo e’ non aver fatto un altro gol. C’era tanta emergenza, ma chi e’ entrato ha fatto bene”, ha aggiunto. Sono consapevole delle cose che non sono andate bene, gia’ contro l’Inter ho visto un grande Torino e oggi anche. Siamo lucidi, oggi non era facile contro un Lecce in gran forma ma abbiamo vinto bene”, ha comcluso”.