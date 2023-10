MotoGp – Gp Thailandia: vince Martin, davanti a Bagnaia e Binder

Martin si aggiudica il Gp della Thailandia e batte Binder poi retrocesso, Bagnaia è secondo

Per il pilota del Team Pramac Ducati quarta vittoria stagionale, che lo avvicina a Bagnaia nella classifica iridata

MotoGP Gp Thailandia Gara – Jorge Martin ha vinto una pazzesca gara della MotoGP corsa al Chang International Circuit di Buriram, teatro del Gran Premio della Thailandia classe MotoGP, 17esima tappa del Motomondiale 2023.

Il pilota del Team Pramac Ducati partito dalla pole ha avuto una partenza non perfetta, ma ha tenuto la testa della gara fino a cinque giri dalla fine, quando Brad Binder in sella KTM lo ha passato prendendo la testa della gara.

Martin non si è arreso e a due giri dal termine, con una solita delle sue famose staccate è riuscito a superare Binder e la vetta della corsa s fino al traguardo.

Sul secondo gradino del podio non è salito Binder, ma Pecco Bagnaia, fino all’ultimo in lizza per la vittoria e che ha beneficiato del “drop-position” del sud-africano, che all’ultimo giri ha fatto un’escursione sul verde. Una gara combattuta quella di Bagnaia che limita i danni, perdendo solo 5 punti nei confronti di Martin e rimanendo in testa al Mondiale a +13.

Quarto all’arrivo Marco Bezzecchi, autore di una gara in rimonta che lo ha visto precedere l’Aprilia di Aleix Espargarò e la Yamaha Factory di un ottimo Fabio Quartararo, sesto davanti alla Honda di Marc Marquez. A chiudere la Top Ten un Luca Marini (Ducati del Mooney VR46 Racing Team) a lungo nelle posizioni di testa, Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini) e Johann Zarco (Ducati Pramac).