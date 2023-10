Juventus, Allegri:”abbiamo fatto tre punti importanti”

Massimiliano Allegri si gode la vittoria sul filo di lana contro il Verona

“Il calcio è micidiale, hai 95 minuti per vincere la partita, ti annullano due gol e poi segni dopo una ribattuta sul palo – ha detto a fine gara l’allenatore bianconero -. La squadra ha creduto in questa vittoria fino alla fine e lo ha fatto in modo ordinato”. “Abbiamo fatto tre punti importanti per dare seguito alla vittoria di Milano, ma anche per allontanarci dalla quinta posizione – ha spiegato ai microfoni di Dazn -. Il campionato è ancora lungo, abbiamo 23 punti e di questo siamo contenti”.