Jannik Sinner vola in finale nel torneo Atp 500 di Vienna. L’altoatesino trionfa in semifinale contro Andrey Rublev, con il punteggio di 2-0 (7-5, 7-6) in un’ora e quarantacinque minuti.

Primo set quasi regalato dal russo, che si innervosisce nel finale. Il secondo parziale è estremamente equilibrato, con l’azzurro che ha la meglio al tie-break. Sinner raggiunge in finale Medvedev, battuto poche settimane.