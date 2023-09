Serie A: Roma travolta dal Genoa 4-1

Il Genoa batte la Roma 4-1 nella gara che ha chiuso la sesta giornata di Serie A.

Al Ferraris, il Grifone sblocca subito il match al 5′ con Gudmundsson. il rasoterra supera Rui Patricio. Il pareggio dei giallorossi arriva al (22′) con un colpo di testa di Cristante. Il Genoa ritorna in vantaggio con Retegui (45′). Nella rirpesa ha rimesso il naso avanti al 45′ con un super gol di Retegui, ma è nella ripresa la formazione di Mourinho è crollata. Thorsby (74′) , sugli sviluppi di un calcio d’angolo e poi Messias (81′) , al debutto in maglia rossoblu hanno calato il poker. Per la Roma 5 punti in sei partite, superata in classifica proprio dal Genoa.

stagionale.

IL TABELLINO

GENOA-ROMA 4-1

Genoa (3-5-2): Martinez 6,5; Bani 6,5, Dragusin 6,5, Vasquez 7; Sabelli 6 (1′ st De Winter 6), Strootman 6,5 (30′ Kutlu 6), Badelj sv (11′ Thorsby 7), Frendrup 7, Matturro 6 (31′ st Messias 7); Gudmundsson 7,5, Retegui 7,5. A disp.: Leali, Sommariva, Hefti, Haps, Malinovskyi, Jagiello, Galdames, Puscas. All.: Gilardino 7,5.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio 5; Mancini 5 (1′ st Belotti 5,5), Llorente 5,5 (24′ Bove 5,5), Ndicka 5; Kristensen 5,5, Cristante 6, Paredes 5 (33′ st Aouar 5,5), Spinazzola 5,5 (33′ st Azmoun sv); Dybala 5, Pellegrini 5 (33′ st El Shaarawy 5); Lukaku 5. A disp.: Boer, Svilar, Karsdorp, Celik, Zalewski, Pagano, Pisilli. All. Mourinho 4,5.

Arbitro: Orsato

Marcatori: 5′ Gudmundsson (G), 22′ Cristante (R), 45′ Retegui (G), 29′ st Thorsby (G), 36′ st Messias (G)

Ammoniti: Strootman, Sabelli, Retegui, Bani (G); Mancini, Paredes, Aouar (R)