Palladino , Monza:” a noi manca un rigore. Valido il gol del Bologna”.

Raffaele Palladino ha commentato così il pareggio del suo Monza contro il Bologna:

“Abbiamo affrontato una squadra molto forte e con un allenatore molto bravo come Thiago Motta” ha detto il tecnico dei brianzoli. ” Ci siamo difesi bene e attaccato altrettanto bene ma ci è mancato il guizzo per fare gol. Il Bologna vuole giocare a calcio e anche noi abbiamo fatto lo stesso. Credo che la gara è stata rovinata da due errori arbitrali. Per me il gol del Bologna era regolare e il rigore su Vignato era clamoroso. Purtroppo sono state penalizzate tutte e due le squadre”.