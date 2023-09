Monza e Bologna finisce a reti bianche . 0-0 allìU-Power match valido per la sesta giornata di Serie A

Match tra le due formazioni, che si vedono annullare una rete a testa. Mota viene fermato dal Var per un fuorigioco millimetrico nel primo tempo, mentre il gol di Ferguson è reso vano da un fallo di Zirkzee. Espulso Saelemaekers nel finale. Salgono a sei punti in classifica i brianzoli, una lunghezza in meno degli emiliani.

IL TABELLINO

Monza-Bologna 0-0

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio 6; Izzo 6, Caldirola 6,5, A.Carboni 6 (22’ st Marì 6); Ciurria 5, Gagliardini 6 , Pessina 6, Kyriakopoulos 6 (19’st Birindelli 6); Colpani 6,5 (78’ Machin s.v.), Mota 6,5 (19’st Vignato 5,5), Colombo 5,5 (78’ Maric s.v.). A disp. Gori, Sorrentino, F.Carboni, D’Ambrosio, Cittadini, Donati, P.Pereira, Bondo, V.Carboni, Akpa-Akpro. All.Palladino 6

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6,5; De Silvestri 5 (14’ st Corazza 6), Beukema 6,5 , Calafiori 6, Lykogiannis 6 (14’ st Kristiansen 6); Aebischer 6,5 , El Azzouzi 6 ; Orsolini 5,5 (14’ st Ndoye 6,5), Ferguson 6, Karlsson 5 (14’ st Saelemaekers 5,5); Zirkzee 6 (75’ Van Hooijdonk 6). A disp: Ravaglia, Bagnolini, Bonifazi, Freuler, Moro, Urbanski, Fabbian. All. Motta 6

Arbitro: Pezzuto

Ammoniti: Orsolini (B), Vignato (M), Birindelli (M), Ciurria (M), T.Motta (B), Gagliardini (M), Marì (M)

Espulsi: Saelemaekers (B) per somma di ammonizioni