Italiano , Fiorentina:”sbagliamo tanti gol”

Vincenzo Italiano tecnico della Fiorentina ai microfoni Sky Sport, dopo il pareggio (1-1) contro il Frosinone:

“Non siamo riusciti a chiudere la partita nonostante abbiamo creato tantissime occasioni nel primo tempo.

Purtroppo non finalizziamo e sbagliamo tanti gol” se poi non chiudi le partite devi sempre stare attento. Abbiamo creato tantissimo nel primo tempo ma abbiamo tenuto vivo il match. Le punte non devono abbattersi, dobbiamo continuare a mandarle in gol. Non devono avere l’ossessione di fare gol ma pensare e lavorare per la squadra”.