Frosinone – Fiorentina 1-1. Soulè risponde a Nico Gonzales

La Viola fermata dal Frosinone 1-1.

Nico Gonzalez va in gol al 19′, su cross di Duncan l’argentino di testa batte Turati. Nella rirpesa ol Frosinone pareggia al (70′): Caso pennella per la testa di Soulè che batte Terracciano. Quinto risultato utile consecutivo per i ciociari, imbattuti da tre gare allo Stirpe e salvati dall’ottimo Turati. I viola mancano l’aggancio alla Juventus e si portano al quinto posto con 11 punti, al fianco di Lecce e Napoli.

IL TABELLINO

Frosinone-Fiorentina 1-1

FROSINONE (4-3-3) – Turati 7; Oyono 6, Okoli 5.5, Romagnoli 6, Marchizza 5; Mazzitelli 6, Barrenechea 5.5 (45′ st Bourabia sv), Brescianini 6,5 (21′ st Garritano 6); Soulé 7 (45′ st Monterisi sv), Cheddira 5.5 (36′ st Cuni sv), Baez 5.5 (21′ st Caso 6.5). All. Di Francesco. A disposizione: Frattali, Cerofolini, Lulic, Reinier, Kvernadze, Bidaoui, Ibrahimovic, Lusuardi.

FIORENTINA (4-2-3-1) – Terracciano 6; Parisi 6, Milenkovic 6, Martinez Quarta 6, Biraghi 6 (1′ st Kayode 5); Arthur 6 (26′ st Mandragora 6), Duncan 6.5; Gonzalez 7, Bonaventura 5.5 (26′ st Barak 6), Sottil 5 (16′ st Ikoné 5.5); Nzola 5 (36′ st Beltran sv). All. Italiano. A disposizione: Martinelli, Vannucchi, Christensen, Lopez, Ranieri, Infantino, Comuzzo, Amatucci, Brekalo, Kouamé.

Arbitro: Fournier.

Marcatori: 19′ Gonzalez (Fio), 25′ st Soulé (Fro).

Ammoniti: Milenkovic (Fio), Mazzitelli (Fro), Okoli (Fro), Parisi (Fio), Oyono (Fro), Mandragora (Fio).