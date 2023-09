“Noi dobbiamo archiviare la partita e pensare alla prossima contro il Genoa – ha detto -. Abbiamo avuto delle situazioni interessanti, ma sui gol abbiamo fatto degli errori e poi queste partite vanno affrontate con una cattiveria agonistica molto superiore”.

“Il rigore? Inutile commentare, ma secondo me se l’arbitro dice che non è rigore il Var non dovrebbe intervenire – ha aggiunto -. Non c’è tanto da dire, c’è da restare lucidi e concentrati per la prossima partita”.