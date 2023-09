Così il tecnico della Lazio Maurizio Sarri commenta ai microfoni di Dazn la vittoria contro il Torino in campionato.

“Abbiamo cercato di sistemare alcune cose, non dobbiamo andare in ansia di risultati ma preoccuparci solo delle prestazioni”, dichiara ancora Sarri. Giocare con due punte? Non mi dà gusto, lo farò di rado”.