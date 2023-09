L’Inter crolla a San Siro (2-1 contro il Sassuolo

Il Sassuolo interrompe la striscia positiva nerazzurra (5 vittorie su 5 partite) .Inter agganciata in vetta dal Milan vittorioso a Cagliari.

Sembrava tutto filare bene con Dumfries che ha sbloccato il risulato nel recupero del primo tempo (46′) : il sinistro dell’olandese supera Consigli.

Nella rirpesa il Sssuolo prende il comando del gioco e trova il pari con Bajrami, complice Sommer che si fa passare il pallone sotto le braccia (54′). Passano 9′ minuti e Berardi trova l’angolino giusto con un sinistro dal vertice dell’area di rigore.

All’80’ l’Inter chiede un rigore per un fallo di mano di Erlic (netto), ma Massimi fischia un precedente fallo di Sanchez su Matheus Henrique. Nel finale saltano un po’ tutti gli schemi, Sommer dice no a Laurienté (89′) e al 95′ Lautaro salta Ferrari e conclude a lato di sinistro. E’ l’ultima azione pericolosa del match LE

IL TABELLINO

INTER-SASSUOLO 1-2

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni (23′ st De Vrij); Dumfries, Barella, Calhanoglu (40′ st Klaassen), Mkhitaryan (23′ st Frattesi), Dimarco (23′ st Carlos Augusto); Thuram (23′ st Sanchez), Lautaro Martinez. A disp.: Di Gennaro, Audero, Asllani, Pavard, Bisseck, Agoume, Kamate, Sarr, Stankovic. All.: Inzaghi

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Viti (1′ st Tressoldi), Vina (1′ st Pedersen); Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami (16′ st Castillejo), Laurienté; Pinamonti (34′ st Defrel). A disp.: Pegolo, Cragno, Missori, Racic, Mulattieri, Ferrari, Obiang, Ceide, Volpato, Thorstvedt. All.: Dionisi

Arbitro: Massimi

Marcatori: 46′ pt Dumfries (I), 9′ st Bajrami (I), 18′ st Berardi (S)

Ammoniti: Matheus Henrique (S)

Note: al 26′ st ammonito Inzaghi (I) per proteste