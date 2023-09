“Abbiamo preparato bene la partita controllando nel primo tempo e non subendo niente. Poi abbiamo subito gol al primo tiro ed è diventato più difficile.

Ho una sensazione amara. In attacco mi aspettavo qualche accelerazione di più”. Così il tecnico del Torino Ivan Juric in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Lazio. La sensazione di Juric è che contro la Roma il Torino “abbia speso tanto; non ho visto questa carica agonistica che ti fare qualcosa in più in attacco”.