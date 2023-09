Il Napoli si ritrova e batte l’Udinese 4-1

Nella sesta giornata di Serie A il Napoli batte 4-1 l’Udinese al Maradona .

La voglia di cancellare Bologna e tutte le polemiche e ritrovare Victor Osimhen , è stata la chiave di volta che ha permesso ai campioni d’Italia di battere netta mente l’Udinese allonantare gli spettri di questo avvio di campionato.

Il Napoli passa in vantaggio su calcio di rigore: Eboele interviene da dietro su Kvaratskhelia, Manganiello lascia proseguire , poi richiamato dal Var concede il penaltyla trasformazione di Zielinski è impeccabile. Si fa sentire Kvara , il gerogiano al 24′ va vicino al raddoppio con un tiro pericoloso respinto da Silvestri. Al 39′ arriva il raddoppio. Palla filtrante di Politano per Osimhen , il nigeriano controlla e scarica in rete la palla del 2-0.

A inizio ripresa Osimhen sfiora il tris in spaccata con la sfera che si spegne di un soffio a lato attraversando tutta l’area piccola.

Il Napoli sembra tarantolato: al 57′ su splendido lancio di Politano, Kvara da pochi passi colpisce in pieno il palo.

Garcia richiama in panchina Osimhen e inserisce al suo posto Simeone. Il ‘Cholito’ sfuggito alle maglie della difesa friulano si mette in mostra subito , calcia con Silvestri che respinge.

Kvara non rinuncia a ceracre la via del gol personale , il georgiano ancora una volta sfortunato colpice il secondo palo con un tiro potente e angolato. Al 74′ Kvara centra il bersaglio: il georgiano recupera il pallone sulla trequarti, entra in area , scavetto su Silvestri in uscita e deposita la palla in fondo al sacco.

Sul 3-0 il Napoli rifiata e all’81’ subisce la rete del 3-1 ad opera del neo entrato Samardzic che salta quattro avversari e beffa Meret. I partenopei Ma i partenopei ci mettono un solo minuto per ristabilire le distanze con un colpo di testa vincente di Simeone. La vittoria permette al Napoli di scalare posizioni e portarsi a 11 punti in classifica. L”Udinese che resta a quota 3.



IL TABELLINO

Napoli-Udinese 4-1

Napoli (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6,5, Ostigard 6, Natan 6,5, Mario Rui 6; Anguissa 6,5 (37′ st’ Raspadori sv), Lobotka 6,5, Zielinski 7 (26′ st’ Cajuste 6); Politano 6,5 (18′ st’ Lindstrom 6), Osimhen 7 (18′ st’ Simeone 6,5), Kvaratskhelia 7,5 (38′ st’ Elmas sv). A disp.: Contini, Idasiak, Demme, Olivera, Zerbin, Aviano, Zanoli, Gaetano. All. Garcia

Udinese (3-5-2): Silvestri 5,5; Perez 5, Bijol 5,5, Kristensen 5; Ebosele 5,5 (14 st’ Ferreira 5,5), Payero 5, Walace 5 (14 st’ Samardzic 6,5), Lovric 6 (27′ st’ Pereyra 5,5), Kamara 5 (27′ st’ Zemura 5,5); Thauvin 5 (14 st’ Success 5,5), Lucca 4,5. A disp.: Okoye, Malusà, Guessand, Zarraga, Akè, Tikvic, Camara, Pafundi. All. Sottil

Arbitro: Manganiello

Marcatori: 19′ rig. Zielinski (N), 39′ Osimhen (N), 29′ st Kvaratskhelia (N), 36′ st’ Samardzic (U), 37′ st’ Simeone (N)

Ammoniti: Perez (U)