Garcia , Napoli:”mi sono complimentato con Osimhen”

Lo ha detto Rudi Garcia al termine del match vinto dal suo Napoli al Maradona per 4-1 contro l’Udinese commentando la prestazione dei suoi giocatori

Non poteva ovviamente mancare una considerazione in particolare su Osimhen, dopo le polemiche degli ultimi giorni: “Mi sono complimentato con lui, con Victor ho un ottimo rapporto e sono contento perché oggi ha fatto gol. E’ stato abbastanza sereno, concentrato sulla partita e ha fatto anche un assist perché era designato lui per il rigore. E’ stato bravo a far tirare il rigore a Zielinski“.

Su Kvara:” gli ho detto di stare sereno e giocare”.