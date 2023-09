Dionisi , Sassuolo:”è servita una partita importante per vincere”

Alessio Dionisi , dopo la Juve festeggia un’altra omportante vittoria in casa della capolista Inter:

Abbiamo confermato la stessa determinazione difensiva contro la Juve, poi nel secondo tempo loro sono calati e noi siamo cresciuti. Sapevamo di affrontare la squadra più forte del campionato, è servita una partita importante per vincere. Ora speriamo di confermarci”. Così Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, commenta ai microfoni di Dazn la vittoria contro l’Inter a San Siro. “Giocare contro l’Inter con quattro attaccanti non è semplice, perché loro vogliono andare in porta e non palleggiare. Ora dobbiamo provare a dare continuita’ di prestazioni nel campionato, perche’ ci sta qualche giro a vuoto ma non troppo”, aggiunge il tecnico del Sassuolo”.