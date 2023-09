Coppa del Mondo roller, gare al via: gli atleti italiani a caccia di medaglie

Guslandi e Degli Agostini (nella foto)subito in pista oggi per confermarsi nel Pair dopo l’oro mondiale di Buenos Aires. Domani è il turno dei campioni europei Brivio e Savi nella spettacolare prova del Jump.

È già tempo di medaglie a Osimo dove da ieri, con le prequalifiche dei Junior, è partita ufficialmente la Coppa del Mondo Tre Stelle. Fitto il programma con i campioni del mondo del Pairs, i monzesi Lorenzo Guslandi e il Valerio Degli Agostini subito in pista per cercare di bissare l’oro conquistato lo scorso anno agli World Skate Games di Buenos Aires. A contender loro il gradino più alto del podio, le polacche Justyna Teczar e Aleksandra Lisiecka che appena tre settimane fa hanno sbaragliato la concorrenza all’European Championship di Cuidad Real. Sempre da Monza, tra i junior del Pairs, gareggia la 18enne Matilde Arosio che punta, domani, a confermare l’oro nello Speed. Sempre domani sono previste le finali dello spettacolare Jump con il parmense Gianmarco Savi e la monzese Francesca Brivio in cerca di conferme dopo l’oro europeo di Ciudad Real.

Un grande spettacolo quello ospitato all’interno del PalaBaldinelli di Osimo con 210 pattinatori provenienti da più di 14 paesi. Una vera e propria parata di stelle della disciplina con in palio preziosi punti per ranking in vista dell’imminente Campionato Mondiale che si svolgerà a Shanghai dal 9 al 12 Novembre. Una buona occasione per prepararsi e, per qualcuno, di mettersi in mostra e guadagnarsi la convocazione azzurra. Organizzata dalla Conero Roller, associazione sportiva di pattinaggio artistico a rotelle, inline freestyle e skateboarding sotto l’egida di Fisr e Word Skate (Federazioni italiana e internazionale Sport Rotellistici), la Osimo Hero Battle Cup è patrocinata da Regione Marche, Consiglio Regionale, Comune di Osimo e Coni Marche.

Nella foto , Rebecca Pirani