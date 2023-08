Napoli , buona la prima al ‘Maradona. Sassuolo battuto 2-0

Il Napoli non sbaglia alla prima della nuova stagione allo stadio Maradona .Nella seconda giornata di Serie A i partenopei battono 2-0 il Sassuolo restando a punteggio pieno in classifica. Nella foto di Antonio Fraioli /gdS) , Osimhen .

Partiti subito aggressivi, gli azzurri sfiorano il gol al 2′ con Raspadori , l’ex di turno centra il palo cn Consigli battuto. Gli azzurri Campioni d’Italia passano in vantaggio al 16’ grazie al rigore preciso di Osimhen, il fallo di Boloca commesso su Politano è netto Giua, dopo il check al VAR, concede il tiro dagli 11 metri. Trascinato dal pubblico i partenopei sfiorano in un paio di occasioni il raddoppio Nella ripresa al (6′) il Sassuolo rimane in dieci , espulso Maxi Lopez per proteste. Il Napoli viaggia sul velluto, Garcia manda in campo Kvaratskhelia al posto di Politano , la spinta del georgiano si nota bene sul terreno di gioco. Al 60′ Il Napoli pèotrebbe raddoppiare : calcio di rigore , fallo di mano di Toljan , dal dischetto Raspadori ,su concessione di Osimhen ,l’ex neroverde calcia alto.

E il georgiano è in grande forma , diventa decisivo é al 64’, dopo lo scambio con Anguissa, serve deliziosamente capitan Di Lorenzo che a tu per tu con Consigli incrocia di destro per il 2-0.

Al 75’ è ancora Osimhen ad andare vicino al gol, con Consigli che si supera dicendogli di no. Napoli che non si accontenta e cerca di prendere il largo nel finale, ma gli attacchi azzurri si concludono con un nulla di fatto nonostante . Al triplice fischio finale , soloi applausi dagli spalti.

IL TABELLINO

Napoli-Sassuolo 2-0

Napoli (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 7, Rrahmani 6,5, Jesus 6,5 (45′ st Ostigard sv), Olivera 6; Anguissa 7, Lobotka 6,5 (39′ st Simeone sv), Zielinski 6,5 (38′ st Cajuste sv); Politano 6,5 (16′ st Kvaratskhelia 6,5), Raspadori 6,5 (38′ st Elmas sv), Osimhen 7.

A disp.: Contini, Gollini, Mario Rui, Natan, Zanoli, Russo, Lozano, Zerbin.

All.: Garcia 6,5

Sassuolo (4-3-3): Consigli 6; Toljan 5,5, Tressoldi 6, Erlic 6, Vina 5,5 (16′ st Pedersen 5); Boloca 5 (16′ st Racic 5), Lopez 4,5, Henrique 6; Bajrami 5,5 (31′ st Thorstvedt sv), Laurienté 6 (16′ st Ceide 5,5), Pinamonti 5 (24′ st Mulattieri 5,5).

A disp.: Pegolo, Cragno, Ferrari, Miranda, Viti, Volpato, Paz.

All.: Dionisi 5,5

Arbitro: Giua

Marcatori: 16′ rig. Osimhen, 19′ st Di Lorenzo

Ammoniti: Tressoldi (S)

Espulsi: 6′ st Lopez (S) per proteste