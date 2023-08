Mastica amaro Maurizio Sarri che incassa dppo quella di Lecce la seconda sconfitta consecutiva nella nuona stagione 2023-2024.

“Abbiamo fatto passi in avanti rispetto a Lecce, anche solo per atteggiamento – le sue parole a Sky -. La fase iniziale è stata nervosa, ma dal 20′ in avanti abbiamo fatto bene. Ci è mancato il guizzo di qualche attaccante che non è ancora al top della forma. È un passo in avanti. Il risultato è un po’ bugiardo, ma ci condanna.”.