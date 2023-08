Juventus-Bologna 1-1 Vlahovic con Di Bello salvano i bianconeri.

Il match vinto alla Dacia Arena contro l’Udinese è stata solo un’illusione. I bianconeri al debutto casalingo incappano in un pareggio (1-1) contro il Bologna.

La squadra di Allegri soffre molto nel primo tempo e vanno sotto al 24′ puniti da un inserimento di Ferguson.

Nella ripresa la reazione con il Bologna che si difemde a fatoca. Al 18′ Vlahovic va in gol , bella la girata, il Var annulla per fuorigioco di Rabiot. Pochi minuti dopo è Weah, dalla distanza, a impegnare Skorupski. Allegri inserisce Pogba e Iling Jr per tentare di rinvigorire la squadra. Il Bologna si rende pericoloso con Ndoye , Illing Jr lo stende in area , Di Bello lascia proseguire , rigore netto non concesso dal direttore di gara e tante proteste dalla panchina rossoblu. Al 35 arriva il pareggio bianonero: Illing Jr. cross pennellato dalla sinistra per la testa di Vlahovic, che si avvita alla perfezione e batte Skorupski trovando l’1-1, risultato che chiude il match con qualche ripianto del Bologna

IL TABELLINO

Juventus-Bologna 1-1

Juventus (3-5-2): Perin 6; Danilo 6,5, Bremer 6, Alex Sandro 5; Weah 5,5 (37′ st McKennie 6), Fagioli 5,5 (21′ st Pogba 6), Locatelli 5 (37′ st Yildiz ), Rabiot 6, Cambiaso 5 (21′ st Iling Jr 6,5); Chiesa 6 (29′ st Milik 5), Vlahovic 6,5.

Allenatore: Allegri 5,5

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6,5; Posch 6,5, Beukema 6, Lucumì 6, Lykogiannis 6,5 (16′ st Corazza 6,5); Moro 6,5 (16′ st Dominguez 6,5), Aebischer 6 (40′ st El Azzouzi 6); Ndoye 6,5 (45’+2 st Fabbian sv), Ferguson 6,5, Orsolini 5 (16′ st Karlsson 6); Zirkzee 6,5.

Allenatore: Thiago Motta 6,5

Arbitro: Di Bello

Marcatori: 24′ Ferguson (B), 35′ st Vlahovic (J)

Ammoniti: Rabiot (J), Posch (B), Yildiz (J)