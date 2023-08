Juventus, lieve malore per Allegri.

In conferenza stampa ei è presentato Marco Landucci per la Juventus dopo il pareggio contro il Bologna. Max Allegri, infatti, ha accusato un lieve malore, come ha annunciato il suo stesso vice. ” Sì, ha avuto un piccolo malore, ma nulla di grave”, ha detto Landucci.

Sulla partita dello Stadium: “Abbiamo detto alla squadra che ha fatto un ottimo secondo tempo. E’ partita un po’ contratta, ha girato poco velocemente la palla, poi ci sono anche gli avversari. Forse abbiamo risentito anche della prima partita in casa, volevamo spaccare il mondo, ma ci vuole anche un po’ di calma. Io sono per guardare le cose positive, abbiamo fatto un ottimo secondo tempo. Peccato per il gol di Dusan all’inizio, al 51′, era molto importante, però vedo la cosa positiva: nel secondo ci siamo un po’ sciolti, siamo stati più veloci, abbiamo girato più velocemente la palla e abbiamo fatto molto meglio”.