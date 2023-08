Genoa corsaro all’Olimpico . Lazio sconfitta 1-0

So può definire ‘inompresa quella del Genoa che batte 1-0 la Lazio di Sarri.

Retegui, segna la rete decisiva al 18′: Frendup calcia , Provedel respinge e l’attaccante con un tap-im mette in fondo alla rete. La Lazio si scuote , regge bene il muro del Genoa che sfiora con Bani il Kamada raddoppio in fase di recupero del primo tempo.

Nella ripresa i biancocelesti vicinissimi al apreggio con Luis Alberto, lo imitano Zaccagni e Ciro Immobile che centra la traversa.

Gilardino si copre: fuori Malinovskyi e Retegui per tornare alla difesa a tre, con Gudmundsson a supporto di Ekuban. Risponde subito Sarri, inserendo Castellanos e schierando quattro attaccanti più Luis Alberto: l’ex Girona sfiora subito la rete, così come Vecino, ma l’assedio della Lazio non crea altri pericoli. Il Genoa va a sua volta vicino al raddoppio con Ekuban uscendo vincente dall’Olimpico

IL TABELLINO

LAZIO (4-3-3) – Provedel 6; Lazzari 6, Casale 5, Romagnoli 5, Marusic 5.5 (22′ st Pellegrini 6); Kamada 6 (22′ st Vecino 6), Cataldi 6 (33′ st Castellanos 6), Luis Alberto 6.5; Felipe Anderson 5.5 (22′ st Isaksen 6), Immobile 6, Zaccagni 6. All. Sarri. A disposizione: Adamonis, Sepe, Furlanetto, Patric, Hysaj, Basic, Gila, Rovella, Sanà Fernandes.

GENOA (4-3-2-1) – Martinez 6.5; Sabelli 6 (40′ st Martin sv), Bani 6, Dragusin 6, Vasquez 6; Frendrup 6,5 (25′ st Thorsby 6), Badelj 6, Strootman 5.5; Malinovskyi 6 (25′ st Hefti 6), Gudmundsson 6.5 (48′ st Jagiello sv); Retegui 7 (25′ st Ekuban 6,5). All. Gilardino. A disposizione: Leali, Sommariva, De Winter, Aramu, Biraschi, Puscas, Fini.

Arbitro: Marinelli.

Marcatore: 18′ Retegui (G).

Ammoniti: Cataldi (L), Frendrup (G), Malinovskyi (G), Pellegrini (L), Zaccagni (L), Immobile (L).