Garcia:” Abbiamo sofferto poco, non abbiamo preso gol, ma potevamo fare meglio e fare un terzo gol”.

Rudi Garcia si gode la prima vittoria del suo Napoli allo stadio Maradona. Ol tecnico francese è soddisfatto della prova offerta dai suo ragazzi. Foto Antonio Fraioli (GdS)

Intervenuto ai microfoni di Dazn, l’allenatore degli azzurri ha però tirato le orecchie ai suoi: “Abbiamo sofferto poco, non abbiamo preso gol, ma potevamo fare meglio e fare un terzo gol. Ma per fare gol serve prendere la porta e stasera solo il 20% dei tiri è andato in porta. Se non inquadri la porta non fai gol, è giusto che Osimhen si sia innervosito nel finale. Dal 30′ al 45′ abbiamo lasciato troppo la palla al Sassuolo, ma non abbiamo sofferto molto”.

Poi un messaggio che dà fiducia ai suoi: “Ho detto ai miei che quando sono stanchi o hanno dubbi su quello che possono fare devono abbassare la testa e guardare il tricolore che hanno sul petto. Quello gli dimostra cosa sono capaci di fare”.