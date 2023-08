Dionisi , Sassuolo:” se fossimo rimasti in 11 sarebbe stata una partita diversa”

Alessio Dionisi tecnico del Sassuolo ha commentato ai microfoni Daz la sconfitta contro il Napoli.

“Dopo una prima parte in cui il Napoli ci ha messo lì stavamo uscendo bene ed ero soddisfatto. Abbiamo avuto delle occasioni importanti, poi giocare 10 contro 11 diventa una montagna da scalare a mani nude. I ragazzi mi sono piaciuti, quasi tutti. Lopez? Non so cosa ha detto all’arbitro, perché falli non ne ha fatti. Il mio Sassuolo ideale dipende che equilibrio si trova, prima eravamo efficaci in attacco, ora non ci riusciamo e tutto si fa più complicato. Se fossimo rimasti in 11 sarebbe stata diversa, perché dopo il rigore siamo cresciuti e abbiamo fatto correre il Napoli. Si è creata una partita nella partita, i ragazzi hanno dato il massimo e hanno fatto bene”.