Bologna , Fanucci:”il calcio di rigore non concesso? Un errore arbitrale clamoroso”

laudio Fenucci è una furia ai microfoni di Dazn dopo il pareggio tra il suo Bologna e la Juventus:

“Faccio questo lavoro da venticinque anni, non mi avete visto spesso dopo la partita a parlare di arbitri – ha esordito l’amministratore delegato rossoblù prima di parlare del mancato rigore per fallo di Iling Jr su Ndoye -. Un errore arbitrale clamoroso ci ha tolto una vittoria certa, perché c’era rigore ed espulsione. Sono qui per il rispetto della squadra e della tifoseria, che si è vista togliere una vittoria non banale con la Juventus. Dispiace molto, ma questi episodi sono allucinanti. È un errore insopportabile nell’era del Var”.