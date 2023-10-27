SERIE B – designazioni 11^ giornata

Redazione 27 Ottobre 2023 Designazioni arbitrali Commenti disabilitati su SERIE B – designazioni 11^ giornata

(www.aia.it) – Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 11ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma sabato 28 ottobre.

CITTADELLA – CREMONESE     Venerdì 27/10 h. 20.30

CAMPLONE

RASPOLLINI – GARZELLI

IV:      RESTALDO

VAR:     ABBATTISTA

AVAR:        COSSO

COMO – CATANZARO    h. 14.00

DI MARCO

DI GIOIA – CORTESE

IV:      SCARPA E.

VAR:     PATERNA

AVAR:       GUALTIERI

FERALPISALO’–REGGIANA    h. 14.00

RAPUANO

ROSSI M. – BARONE

IV:       GANDINO

VAR:      MAZZOLENI (ON-SITE)

AVAR:       PAGANESSI (ON-SITE)

SPEZIA – COSENZA    h. 14.00

MINELLI

PAGLIARDINI – SEVERINO

IV:     IACOBELLIS

VAR:     DI PAOLO (ON-SITE)

AVAR:     SANTORO (ON-SITE)

SUDTIROL – SAMPDORIA    h. 14.00

PEZZUTO

MASTRODONATO – LONGO F.

IV:      GANGI

VAR:     MARINI

AVAR:     PAGNOTTA

ASCOLI – PARMA    h. 16.15

FABBRI

LIBERTI – PERROTTI

IV:     MAROTTA

VAR:     MARIANI

AVAR:      DI VUOLO

BRESCIA – BARI    Domenica 29/10 h. 16.15

GUIDA

CECCONI – RICCIARDI

IV:     MADONIA

VAR:     SERRA

AVAR:     LONGO S.

MODENA – TERNANA    Domenica 29/10 h. 16.15

PERENZONI

BACCINI – PRENNA

IV:     MUCERA

VAR:      VALERI

AVAR:       RUTELLA

PALERMO – LECCO    Domenica 29/10  h. 16.15

PICCININI (foto)

LAUDATO – BAHRI

IV:       CALZAVARA

VAR:      MERAVIGLIA

AVAR:      NASCA

VENEZIA – PISA    Domenica 29/10 h. 16.15

GHERSINI

ROSSI C. – BELSANTI

IV:     D’EUSANIO

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      MAGGIONI