SERIE B – designazioni 11^ giornata

(www.aia.it) – Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 11ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma sabato 28 ottobre.
CITTADELLA – CREMONESE Venerdì 27/10 h. 20.30
CAMPLONE
RASPOLLINI – GARZELLI
IV: RESTALDO
VAR: ABBATTISTA
AVAR: COSSO
COMO – CATANZARO h. 14.00
DI MARCO
DI GIOIA – CORTESE
IV: SCARPA E.
VAR: PATERNA
AVAR: GUALTIERI
FERALPISALO’–REGGIANA h. 14.00
RAPUANO
ROSSI M. – BARONE
IV: GANDINO
VAR: MAZZOLENI (ON-SITE)
AVAR: PAGANESSI (ON-SITE)
SPEZIA – COSENZA h. 14.00
MINELLI
PAGLIARDINI – SEVERINO
IV: IACOBELLIS
VAR: DI PAOLO (ON-SITE)
AVAR: SANTORO (ON-SITE)
SUDTIROL – SAMPDORIA h. 14.00
PEZZUTO
MASTRODONATO – LONGO F.
IV: GANGI
VAR: MARINI
AVAR: PAGNOTTA
ASCOLI – PARMA h. 16.15
FABBRI
LIBERTI – PERROTTI
IV: MAROTTA
VAR: MARIANI
AVAR: DI VUOLO
BRESCIA – BARI Domenica 29/10 h. 16.15
GUIDA
CECCONI – RICCIARDI
IV: MADONIA
VAR: SERRA
AVAR: LONGO S.
MODENA – TERNANA Domenica 29/10 h. 16.15
PERENZONI
BACCINI – PRENNA
IV: MUCERA
VAR: VALERI
AVAR: RUTELLA
PALERMO – LECCO Domenica 29/10 h. 16.15
PICCININI (foto)
LAUDATO – BAHRI
IV: CALZAVARA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: NASCA
VENEZIA – PISA Domenica 29/10 h. 16.15
GHERSINI
ROSSI C. – BELSANTI
IV: D’EUSANIO
VAR: GARIGLIO
AVAR: MAGGIONI