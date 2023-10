In Umbria il Campionato Nazionale MTB CSI di Escursionismo

Centinaia di finalisti attesi da tutta Italia sui 28 o 45 km che andranno a laureare i campioni della MTB nella specialità cicloturistica. Partenza ed arrivo presso l’area sportiva di Campo Marte





Il weekend più amato dagli appassionati di mountain bike sta per tornare. Tutto è pronto per la nona edizione della Sassovivo Wild MTB, organizzata dalla Società ciclistica All Mountain Foligno.

Una manifestazione che si sta confermando un appuntamento irrinunciabile per gli appassionati della bicicletta. Un raduno in mezzo alla natura tra sentieri tortuosi e una vista mozzafiato, due giorni di sport con le due ruote protagoniste

assolute. Molto attesi tra gli eventi della manifestazione, la Wild Kids, la Wild Competition, il Campionato Nazionale Escursionismo di MTB CSI. L’evento è patrocinato dal Comune di Foligno ed in collaborazione con il Comitato CSI Foligno.

Come da tradizione, il Villaggio verrà allestito con stand, esposizioni e punti ristoro presso gli impianti sportivi di Campo di Marte. Come lo scorso anno, l’evento fa parte del Grand Prix di MTB del CSI Foligno e propone il Campionato Nazionale CSI di Escursionismo MTB, cui sono iscritti centinaia di biker da tutta Italia.

Anche quest’anno si assisterà alla collaborazione delle frazioni montane, che ospiteranno i punti ristoro. Sabato 28 ottobre, prologo con la seconda edizione della Sassovivo Wild MTB Kids con partenza alle ore 14 dagli impianti sportivi di Campo di Marte e riservata ai bambini dai 6 ai 13 anni. Irrinunciabile l’appuntamento con il Pasta Party. Domenica 29 ottobre il via al Campionato Nazionale CSI con due percorsi spettacolari e adatti a ogni tipologia di Biker. A scelta si potranno percorrere i 28 km supersoft o i più impegnativi 45 km Non solo bici. Infatti, immancabile anche la Wild Trekking per tutti coloro che vogliono fare una bella passeggiata all’aria aperta alla scoperta dei sentieri immersi nella natura incontaminata.–

Felice Alborghetti