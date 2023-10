El Skaarawi-Bove: Roma-Slavia Praga 2-0

La Roma batte lo Slavia Praga 2-0 , terza giornata del gruppo G di Europa League. Giallorossi a punteggio pieno , vicinissimi agli ottavi di finale.

I capotolino sbloccano il match dopo 45 secondi grazie a magnifico destro a giro di Bove, dopo un pallone rubato da El Shaarawy. Il Faraone è in grande forma e al 17′ manda in verticale per Lukaku, che scarica un sinistro potentissimo per il raddoppio. Nella ripresa la traversa nega il meritato gol a ElSha (63′), mentre Schranz si divora il pallone del possibile 1-2 un minuto dopo. Al 91′ Belotti sbatte su Mandous.

IL TABELLINO

ROMA-SLAVIA PRAGA 2-0

Roma (3-5-2): Svilar 6; Mancini 6, Llorente 6,5, Ndicka 6; Celik 6, Aouar 6 (44′ st Cherubini sv), Cristante 6,5, Bove 7,5 (1′ st Paredes 6), Zalewski 6 (25′ st Karsdorp 6); El Shaarawy 7,5 (25′ st Belotti 6), Lukaku 7 (38′ st Pagano sv). A disp.: Rui Patricio, Boer, Pisilli, Joao Costa, D’Alessio. All.: Mourinho (in panchina Foti) 6,5

Slavia Praga (3-4-2-1): Mandous 6; Holes 4, Ogbu 5, Vlcek 4; Doudera 5, Dorley 5,5 Zafeiris 6 (37′ st Jurecka sv), Dumitrescu 5 (20′ st Provod 5); Schranz 4,5 (20′ st Wallem 5,5), Masopust 5 (1′ st Jurasek 5,5); Van Buren 5,5 (26′ st Chytil 5,5). A disp.: Kolar, Sirotnik, Tijani, Boril, Ogungbayi, Hromada, Tomic. All.: Trpisovsky 5,5

Arbitro: Eskas (Norvegia)

Marcatori: 1′ Bove (R), 17′ Lukaku (R)

Ammoniti: Bove (R), Masopust (S), Ndicka (R)