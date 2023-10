Conference League: ‘Tsumani Viola! Fiorentina- Cukaricki 6-0

Nella erza giornata di Conference League la Fiorentina di Vincenzo Italiano, batte il Cukaricki 6-0.

Spettacolo al Franchi. Si sblocca finalmente Beltran, decisivo con una doppietta in quattro minuti (6’, 10’). A completare il tabellino dei marcatori ci pensano Ikoné con un potente sinistro (29’), Sottil su punizione (65’), Martinez Quarta in tap-in (73’) e Maxime Lopez nel finale (83’).

Unica nota stonata l’infortunio di Kyiode ad inizio match.





IL TABELLINO

Fiorentina-Cukaricki 6-0

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano 6.5; Kayode sv (dal 7′ Comuzzo 6.5), Martinez Quarta 7, Ranieri 6.5, Parisi 7 (dal 1’ st Pierozzi 6.5); Lopez 7.5, Mandragora 7; Ikoné 7 (dal 13’ st Sottil 7), Barak 6 (dal 22’ st Infantino 6), Kouamé 6.5; Beltran 8 (dal 13’ st Nzola 6.5). A disp.: Chrsitensen, Milekovic, Arhur, Gonzalez, Duncan, Amatucci, Brekalo. All.: Italiano.

Cukaricki (4-3-3): Belic 5.5; Tosic 5, Subotic 4, Vranjes 5, Rogan 5 (dal 21’ st Ndiaye 4.5); Stankovic 5 (dal 34’ st Kovac sv), Docic 5 (dal 1’ st Serafimovic 5.5), Sissoko 5.5; Nikcevic 5, Adetunji 5 (dal 1’ st Cvetkovic 5.5), Ivanovic 5.5 (dal 1’ st Adzic 5). A disp.: Samurovic, Filipovic, Kovacevic, Tomovic, Singh, Miladinovic, Jankovic, Ndiaye. All.: Matic.

Arbitro: Theouli

Marcatori: 6’, 10’ Beltran, 29’ Ikoné, 20’ st Sottil, 28’ st Martinez Quarta, 38’ st Maxime Lopez

Ammoniti: Vranjes, Docic (C).

Espulsi: 38’ Subotic (C), per gioco violento