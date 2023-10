Calcio: Walter Mazzarri (allenatore) a Radio Cusano Campus:”mi rimetto in gioco. Tra qualche giorno dirò un po’ di cose”

“Diciamo che per il momento sto tranquillo perché hanno vinto e dunque la situazione sembra rientrata”.

Così Walter Mazzarri ha dichiarato in esclusiva a Radio Cusano Campus confermando l’interesse del Napoli nei suoi confronti. Nei giorni scorsi il Presidente Aurelio De Laurentis lo aveva contattato per sostituire Rudi Garcia. Il grande polverone che si è creato per un possibile cambio alla guida tecnica ha portato anche al nome dell’ex allenatore di Napoli, Inter, Torino e Cagliari.

Lo stesso tecnico toscano avrebbe poi detto “mi rimetto in gioco, tra un paio di giorni uscirà una mia intervista su un quotidiano nazionale sportivo che ha sede nella Capitale e dirò un po’ di cose”. Ma il fatto è che su di lui ci sarebbe anche l’interessamento di Cagliari e Verona, due piazze molto calde, in difficoltà in questo inizio di stagione. Insomma Mazzarri aspetta la chiamata giusta, ma lui c’è.

Liliana Chiaramello