Dopo il pareggio subito in superiorità numerica contro lo Sturm Graz, Gian Piero Gasperini mastica amaro. “In vantaggio di un gol e di un uomo, c’erano le condizioni per vincere – ha spiegato il tecnico dell’Atalanta -.

Un’occasione sprecata? Sì, per come è andata la partita. In Europa non ci sono partite facili, con squadre protagoniste nei loro campionati. Però, in assoluto controllo, ce la siamo complicata da soli”.