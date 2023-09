SERIE BKT – Risultati e marcatori 7^ giornata

L’Ascoli batte la Ternana 2-0. Al Del Duca , match con tante emozioni. la Ternana passa in vamnatggio con Diakite , gol annullato dal Var per un tocco di braccio, poi spreca un calcio di rigore non trasformato dall’ex Dionisi. L’Ascoli passa in vantaggio con Menedez sul penalty sul finire del primo tempo. Nella rirpesa i rossoverdi vanno in gol con Luperini , achje questa volta la marcatura dell’ex Perugia vienen annullata dal Var. All’89’ Mendes sigilla il match ctrasformando su calcio di punzione il 2-9 , con Iannarilli fuori poizione. Ternana che deve rimandare la prima vittoria in questa stagione , con Lucarelli che torna in discussione.

Ecco I Risultati:

ASCOLI-TERNANA 2-0

Marcatori: 42′ Pedro Mendes (rig.), 89′ Pedro Mendes.

REGGIANA-PISA 0-0

SPEZIA-BRESCIA 0-0

Marcatori: No goal.

SÜDTIROL-MODENA 0-0

VENEZIA-PALERMO 1-3

Marcatori: 9′ Brunori (rigore), 45+5′ Pohjanpalo, 62′ Brunori, 92′ Brunori.

CATANZARO-CITTADELLA

Mercoledì ore 20:30

COMO-SAMPDORIA

Mercoledì ore 20:30

PARMA-BARI

LA CLASSIFICA