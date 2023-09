Serie A – Juventus-Lecce 1-0, decide Milik

(di Redazione) – Nell’anticipo della sesta giornata di Serie A la Juventus batte il Lecce 1-0 .

All’Allianz Stadium nom è stato facile per i bianconeri superare il coriaceo Lecce, schierato da D’Aversa.

Primo tempo gestito e quasi dominato dagli uomini di D’Aversa, che però non colpiscono e cadono nella ripresa: zampata sottomisura del polacco dopo il cross di McKennie e la sponda di Rabiot. La squadra di Allegri sale momentaneamente al secondo posto, a 13 punti.





IL TABELLINO

Juventus-Lecce 1-0

Juventus (3-5-2): Szczesny; Rugani (dal 26’ st Gatti), Bremer, Danilo; McKennie (dal 41’ st Weah), Fagioli (dal 41’ st Miretti), Locatelli, Rabiot, Cambiaso (dal 26’ st Kostic); Chiesa, Milik (dal 32’ st Vlahovic). A disp.: Perin, Pinsoglio, Huijsen, Nicolussi Caviglia, Yildiz, Iling Junior. All. Allegri

Lecce (4-3-3): Falcone; Venuti (dal 18’ st Gendrey), Pongracic, Baschirotto, Dorgu; Blin (dal 37’ st Piccoli), Ramadani (dal 23’ st Kaba), Oudin (dal 18’ st Rafia); Almqvist, Strefezza (dal 18’ st Sansone), Krstovic. A disp.: Brancolini, Gallo, Touba, Listkowski, Faticanti, Samek, Gonzalez, Berisha, Corfitzen, Burnete. All. D’Aversa

Arbitro: Giua

Marcatori: 12’ st Milik

Ammoniti: Chiesa, Rabiot (J); Ramadani, Rafia, Krstovic (L)

Espulsi: 48’ st Kaba (L), per doppia ammonizione