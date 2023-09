CALCIO, F. FLACHI (EX ATT. FIORENTINA E SAMP): “NAPOLI STA STENTANDO, MILAN PRESTO DIRÀ LA SUA, L’INTER NE APPROFITTA”. SULLA FIORENTINA? “SERVE UN NUOVO VLAHOVIĆ”

C

“L’Inter è partita bene, ma anche il Milan e il Napoli presto diranno la loro. La squadra nerazzurra dopo il derby ha una carica e un’energia diversa. Una forza e tanta sicurezza. Il Napoli sta un po’ stentando. Secondo me ha perso sia un po’ di divertimento che aveva trovato lo scorso anno, sia il gioco dei singoli. Di questa situazione l’Inter ne sta approfittando, nonostante abbia perso dei giocatori fondamentali, il mercato estivo gli è stato di supporto. Anche il Milan mi aveva stupito a inizio campionato, ma il derby gli ha fatto perdere il brio che aveva”.

Queste le parole di Francesco Flachi, ex giocatore di Fiorentina e Sampdoria, durante la trasmissione “Cose di Calcio” su Cusano Italia Tv.

Sulla Fiorentina di Italiano, Flachi ha poi dichiarato: “Italiano ha portato nella Fiorentina i risultati, arrivare in finale di Conference è un gran traguardo, però gli manca quel passo in più per fare il salto di qualità. La Fiorentina ha un problema, che è il dopo Vlahović”, ha precisato l’ex attaccante. “La dirigenza non è riuscita a trovare un attaccante centrale che possa sbloccare il gioco o creare nuove situazioni per dare continuità ai risultati. Sta facendo molta fatica a trovare un attaccante che possa inserirsi con gli schemi che vuole Italiano”.

Francesco Flachi ha poi espresso il suo pensiero sul rinnovo contrattuale di Nico Gonzalez e sul grave infortunio di Dodò.

“Nico Gonzalez è partito alla grande. Sapere che in questo momento ha deciso di rimanere alla Fiorentina perché ha ancora voglia di dare il proprio contributo è davvero un’ottima notizia. Lui è un giocatore determinante, che quando sta bene spacca le difese. Su Dodó “purtroppo gli infortuni fanno parte del gioco. Mi dispiace per lui, perché è un giocatore su cui poter contare, di esperienza, che può dare un supporto anche nello spogliatoio. Spero che torni presto in campo” ha infine concluso Flachi.

Liliana Chiaramello