Così comme la più lontanissima eurzione del vulcano , so è aperta una grande falla e crisi societaria nel Napoli: il presidente De Laurentiis è indagato dalla Prcura per falso in bilancio , ma come se non bastasse c’è da ricucire – cosa molto improbabile i rapporti con l’attaccante Victor Osimhen.

Un video ironico pubblicato dal club su TikTok, e successivamente rimosso, ha scatenato le ire dell’agente del nigeriano, Roberto Calenda, che nella serata di martedì con un tweet dai toni durissimi ha aperto la crisi e minacciato il Napoli “di intraprendere azioni legali”. Poche ore dopo poi il segnale più clamoroso, quello che fa tremare i tifosi e che in tempi di social fa rumore più di tante parole: l’attaccante ha rimosso dal proprio profilo Instagram quasi tutte le foto con la maglia del Napoli (comprese quelle dei festeggiamenti dopo lo scudetto) e ha smesso di seguire il profilo del club.

In Bologna – Napoli , le immagini hanno chiaramente ripreso la protesta dell’attaccante nigeriano al momento della sostituzione.

E’ probable che stasera Osimhen , convocato da Garcia nella sfida allo stadio ‘Maradona’ cpn l’Udinese , non scenda in campdal primo minuto.

Una gara difficile per il napoli Canpione d’Italia riguarda anche il futuro di Rudi Garcia sulla panchina partenopea.

Voci sostengono che il club azzurro abbia avuto contatti con Galtier ex rtecnico del Psg.

Ritornando a Victor Osimhen con il contratto di Osimhen in scadenza nel 2025, visto che il rinnovo non è ancora stato messo nero su bianco nonostante una lunga estate di trattative, una rottura di questo tipo potrebbe portare alla cessione dell’attaccante la prossima estate se non addirittura a gennaio.