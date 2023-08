Il quartetto azzurro della staffetta conquistano la medaglia d’argento ai Mondiali Atletica Leggera a Budapest.

Rigali, Jacobs, Patta e Tortu chiudono in 37″62, venendo battuti solo dagli Stati Uniti (37″38) e dalla frazione strepitosa di Noah Lyles. Bronzo per la Giamaica, che beffa Gran Bretagna (37,80) e Giappone per pochi centesimi. (37,83).