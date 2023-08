La Roma affonda al Bentegodi. Giallorossi sconfitti 2-1 dal Verona

Dopo il pari interno cotnro la Salernitana la Roma viene sconfitta al Bentegodi (2-1) dal Verona.

I giallorossi già al 4′ passano in svantaggio: destro potente di Terracciano, Rui Patricio respinge male e sul pallone si avventa Duda, che anticipa tutti e butta in rete a porta vuota. La Roma sporeca in varie occasioni il pareggio, così nel recupero del primo tempo iil Verona raddoppiar con azione da in contropiede, e gol firmato da Ngonge.

A inizio ripresa il neo entrato Aouar (56′) accorcia le distanze, a pochi minuti dalla fine i padroni di casa restano in 10 per il rosso a Hien, ma nonostante il lungo assedio finale nel quasi quarto d’ora di recupero il risultato non cambia. I ragaz

IL TABELLINO

Verona-Roma 2-1

Verona (3-4-2-1): Montipò 6,5; Dawidowicz 6,5, Hien 6, Magnani 6,5; Terracciano 6 (8′ st Faraoni 6), Hongla 6,5, Duda 7 (26′ st Bonazzoli 6), Doig 6; Folorunsho 6 (43′ st Saponara 6), Ngonge 6,5 (8′ st Serdar 6); Djuric 5,5 (43′ st Mboula 6).

Allenatore: Baroni 7

Roma (3-5-2): Rui Patricio 5; Mancini 6, Smalling 6, Llorente 6 (1′ st El Shaarawy 6,5); Kristensen 5,5 (1′ st Spinazzola 6,5), Cristante 6, Paredes 5,5 (1′ st Aouar 6,5), Pellegrini 6,5, Zalewski 6 (6′ st Karsdorp 6); Dybala 6 (23′ st Solbakken 6), Belotti 6,5.

Allenatore: Mourinho (in panchina Conti) 5,5

Arbitro: Doveri

Marcatori: 4′ Duda (V), 45’+4 Ngonge (V), 11′ st Aouar (R)

Ammoniti: Dybala (R), Aouar (R), Dawidowicz (V), Pellegrini (R)