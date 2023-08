L’Italia centra i quarti doi finale agli Europei femminili di volley.

A Firenze, le campionesse in carica superano agli ottavi e in tre set la Spagna: 25-23, 25-22, 25-19 i parziali del successo della formazione di Mazzanti, che non ha ancora concesso nulla nel corso del torneo. Match che inizia con tanta sofferenza e che si chiude in scioltezza: adesso, nei quarti, sarà sfida alla Francia, che si libera con un 3-1 della Romania.